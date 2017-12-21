Nuriye Gülmen'den 10 bin faks çağrısı

KHK ile ihraç edildiği görevine dönebilmek için 287 gündür açlık grevi direnişini sürdüren eğitimci Nuriye Gülmen, kendisine destek verenlere faks çağrısında bulundu. Gülmen, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na işe iade taleplerini duyurmak için 10 bin faksı hedeflediklerini söyledi. Nuriye Gülmen sosyal medya hesabından attığı twette şöyle çağrıda bulundu: OHAL Komisyonu’na bir faks eylemi düzenliyoruz. Bu eylem sıradan faks eylemlerine benzemiyor. Hedefimiz tam 10 bin faks! 1. Kaç faks toplayabileceğinizi belirleyin. 2. Belirlediğiniz bu sayıyı duyuran bir video çekin 3. Videoyu duyuracağımız hashtagle paylaşın,