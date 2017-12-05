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Nuriye Gülmen: Röportaj yasağı var dediler ama yok, herkes gönül rahatlığıyla gelebilir

05 Aralık 2017 19:42

Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen ve Semih Özakça ile birlikte 272 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen, kendisine yönelik ‘röportaj yasağı’ olmadığını bildiren bir görüntülü mesaj paylaştı. "Dün Özgürüz’den gazeteci arkadaşlar buraya gelirken polis engellemesiyle karşılaştılar. Sonra bu sanki röportaj yapmak yasaklandı gibi bir algı yaratmış. Öyle bir şey yok. Rutin bir kontrol oluyor akşamları. Arkadaşlar o kontrole takılmış. Tam ayrıntısını bilmiyorum. Az önce bir röportaj yaptık. O yüzden röportajın yasak olduğuna dair bir şey oluşmasın. Röportaj yapıyoruz, buyurun gelin yapalım" dedi.

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