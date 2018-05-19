Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi, Cannes'da 15 dakika ayakta alkışlandı

Bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı (The Wild Pear Tree) filminin gösterimi yapıldı. Büyük ödül Altın Palmiye için yarışan filmin gösteriminin ardından, salondaki izleyiciler filmi dakikalarca ayakta alkışladı. Fransa'nın Cannes şehrinde 9 Mayıs'ta başlayan ve sinema dünyasının en prestijli festivallerinden biri olan Cannes Film Festivali'nde, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı filminin gösterimi yapıldı. Duvar'ın haberine göre, Ahlat Ağacı, büyük ödül Altın Palmiye'ye aday olan toplam 21 filmden oluşan ana kategori adayları arasında gösterimi yapılan son film oldu. Gösterim öncesi kırmızı halıda yürüyen film ekibi, festivali izleyen 4 bine yakın gazeteci ve foto muhabirine poz verdi. Ceylan ile birlikte yapımcı Zeynep Özbatur Atakan, senaryo yazarı Ebru Ceylan, oyuncular Doğu Demirkol,Murat Cemcir, Akın Aksu, Hazar Ergüçlü, Bennu Yıldırımlar, Serkan Keskin, Öner Erkan, Kubilay Tuncer'in yer aldığı filmin ekibi, daha sonra çok sayıda ünlü ismin de bulunduğu davetlilerle birlikte Grand Theatre Lumiere'de gerçekleşen filmin gösterimine katıldı. Gösterimde, Amerikalı oyuncu ve yapımcı John Savage, Fransız aktör Sami Naceri gibi isimlerle birlikte sinema ve gösteri dünyasının yakından tanıdığı simalar da yer aldı. Filmin sona ermesiyle birlikte salondaki izleyiciler ayağa kalkarak dakikalarca alkışladılar. Festivalin yayıncı kuruluşunun sorularını yanıtlayan Ceylan, şimdiye kadar aslında aynı filmi çektiğini ve her filmde bazı değişiklikler yaparak, anlattığı hikâyeye yeni şeyler eklediğini söyledi. Ceylan, Ahlat Ağacı filminin hikâyesi hakkındaki soruya ise, “Doğduğum şehirde bir babayla, öğretmen bir baba ile karşılaştım. Bu tanışma beni çok etkiledi,” dedi. Nuri Bilge Ceylan ve filmin senaryo yazarlarından Ebru Ceylan… Uzun yılların ardından köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu edinen Ahlat Ağacı, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklanıyor. Senaryosunu Akın Aksu, Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan'ın yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Ceylan'ın pek çok filminde birlikte çalıştığı Gökhan Tiryaki üstleniyor.