Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz tekrar buluşuyor

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay´ın başrollerini paylaştığı ´İkinci Şans´ filminin uzun fragmanı sinemaseverlerle buluştu. Özcan Deniz´in hem yönetip hem de başrolde yer aldığı ´İkinci Şans´ filmi 18 Kasım´da sinema salonlarındaki yerini alacak. Filmin konusu: Matematik öğretmeni bir kadın Yasemin ile et restoranı sahibi gurme Cemal’in yolları kesişir. Yasemin geçmişte yaşadığı yanlış evililiğin yaralarını sarmaya çalışan, attığı adımlara dikkat eden bir annedir. Cemal ise sosyal, geçmişinden kurtulmak isteyen gamsız bir adamdır. Bu zıt karakterli ikilinin tanışması önce kavgalı olacaksa da zamanla hüzünlü bir aşka dönüşecektir. Geçmişlerinin derinlerine indiklerinde ikisinin de ikinci bir şansa ihtiyacı olduğu ortaya çıkar.