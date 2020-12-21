Nurgül Yeşilçay o anısını anlattı: Adam karısını aldatıyormuş, bütün küfrü ben yedim

21 Aralık 2020 12:37
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Instagram üzerinden yaptığı soru-cevap etkinliğinde bir de anısını anlatan oyuncu, bir hayranının eşiyle telefonda konuşmasını istemesinden sonra adamın karısının kendisine küfür ettiğini söyledi.
Oyuncu, Asmalı Konak dizisi çekimlerinde bir hayranının yanına yaklaşıp "Eşimle telefonda konuşur musunuz?" ricası üzerine kadını aradığını söyledi. Yeşilçay "Kadına, 'Merhaba ben Nurgül' falan diyorum, kadın 'Hadi be oradan oros...' diye bağırıyor! Meğer adam kadını aldatıyormuş" diyerek, yaşadığı ilginç olayı hayranlarıyla paylaştı.
Yeşilçay bir takipçisinin "Eskişehir'de yaşarken bir arkadaşınızla iddiaya girip sokağa bornozlu çıktığınız doğru mu?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:
"Doğru. Hatta Fazıl Say konseriydi. Oraya gittik. Efendi gibi izleyip geri döndük. Yine bir iddia sonucu pijama ve pofuduk terlikle İstanbul gecelerine aktık"
Geçtiğimiz gece evinde ölü bulunan senarist Alper Alpözgen ile çalıştığını ve ölüm haberinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Yeşilçay, "Dün annemin ölüm yıldönümüydü. Üstüne Alper'in ani ölüm haberini aldık! Kötüyüm, bir tuhafım. Zamansız eğlenceli, yetenekli kişilerin gidişi çok koyuyor. Alper Alpgözen, bizim yazın çektiğimiz Exxen'de yayınlanacak olan "Vahşi Şeyler" dizimizin senaristiydi. Allah rahmet eylesin" dedi.
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