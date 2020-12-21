Nurgül Yeşilçay o anısını anlattı: Adam karısını aldatıyormuş, bütün küfrü ben yedim

Geçtiğimiz gece evinde ölü bulunan senarist Alper Alpözgen ile çalıştığını ve ölüm haberinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Yeşilçay, "Dün annemin ölüm yıldönümüydü. Üstüne Alper'in ani ölüm haberini aldık! Kötüyüm, bir tuhafım. Zamansız eğlenceli, yetenekli kişilerin gidişi çok koyuyor. Alper Alpgözen, bizim yazın çektiğimiz Exxen'de yayınlanacak olan "Vahşi Şeyler" dizimizin senaristiydi. Allah rahmet eylesin" dedi.