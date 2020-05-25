Nurgül Yeşilçay’dan ‘sosyal mesafeli’ bayramlaşma videosu; elinin fotoğrafını tek tek...

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, karantina günlerinde açtığı TikTok uygulamasına yüklediği eğlenceli bayram videosu ile hem mesaj verdi hem de takipçilerini eğlendirdi.

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle evine kapanan ve bu süre zarfında sosyal medya üzerinden paylaştığı eğlenceli videolarla takipçilerinin renkli yüzünü görmelerini sağlayan Nurgül Yeşilçay, katıldığı TikTok uygulaması üzerinden eğlenceli videolar paylaşmaya devam ediyor.

Yeşilçay, bayramın ilk günü paylaştığı video ile esprili bir şekilde çocuğunu ve onun arkadaşlarını nasıl uyandırdığını takipçileriyle paylaştı ve sonrasında da sosyal mesafeyi koruyarak nasıl el öptürüleceğini göstererek ilginç bir paylaşımda bulundu.

Yeşilçay evdekileri tek tek uzaktan yastık atarak uyandırdı. El öpme faslında da kendi eli yerine fotoğraf öptürdü.