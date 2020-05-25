T24 LogoT24 Logo
Haberler

Nurgül Yeşilçay’dan ‘sosyal mesafeli’ bayramlaşma videosu; elinin fotoğrafını tek tek...

25 Mayıs 2020 13:51

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, karantina günlerinde açtığı TikTok uygulamasına yüklediği eğlenceli bayram videosu ile hem mesaj verdi hem de takipçilerini eğlendirdi.

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle evine kapanan ve bu süre zarfında sosyal medya üzerinden paylaştığı eğlenceli videolarla takipçilerinin renkli yüzünü görmelerini sağlayan Nurgül Yeşilçay, katıldığı TikTok uygulaması üzerinden eğlenceli videolar paylaşmaya devam ediyor.

Yeşilçay, bayramın ilk günü paylaştığı video ile esprili bir şekilde çocuğunu ve onun arkadaşlarını nasıl uyandırdığını takipçileriyle paylaştı ve sonrasında da sosyal mesafeyi koruyarak nasıl el öptürüleceğini göstererek ilginç bir paylaşımda bulundu.

Yeşilçay evdekileri tek tek uzaktan yastık atarak uyandırdı. El öpme faslında da kendi eli yerine fotoğraf öptürdü. 

ETİKETLER

habervideonurgül yeşilçaybayrambayramlaşma

Diğer Videolar

Gazetecilerden Barış Pehlivan'a doğum günü sürprizi

Ayakları asfalta yapışan yavru köpek böyle kurtarıldı

Ege Denizi'nde sığınmacıların kurtarılma anı kamerada

Yavru ayıyı vuran ve köpekleri üzerine salan kişi yakalandı

Bülent Turan "Çoklu baro' düzenlemesinde diğer partilerin de katkısı var" dedi, CHP'li Özel tiye aldı

Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

TİP Başkanı Erkan Baş: Hendek'teki fabrika her patlamada adını değiştirmiş;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erkek şiddetinden kaçan kadın, kick boks salonuna sığındı...

Metroda maske takmama kavgası: Kendilerini uyaran yolcuya saldırdılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Abdulkadir Selvi: Danıştay, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar...

7 işçinin öldüğü fabrikanın sahibi Yaşar Coşkun: Cenazeyi almadan tazminat...

Sakarya'da bu kez havai fişek taşıyan araçta patlama: Üç şehit,...

Hyundai'den 'debriyajsız düz vitesli' otomobil...

Nesli tükenen kuşların avlanmasına oy birliğiyle karar verildi!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

TİP Başkanı Erkan Baş: Hendek'teki fabrika her patlamada adını değiştirmiş;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erkek şiddetinden kaçan kadın, kick boks salonuna sığındı...

Metroda maske takmama kavgası: Kendilerini uyaran yolcuya saldırdılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24