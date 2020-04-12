Nurgül Yeşilçay, Youtuber Duygu Özaslan'ı böyle tiye aldı: Bunun Türkçesi neydi ya?

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, YouTuber Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesini ti'ye aldı.

Karantinada mutfağa giren YouTuber Duygu Özaslan, sahanda yumurta ismini hatırlamayınca alay konusu oldu. Mutfakta, “Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?” dediği duyulan Özaslan ile ilgili sosyal medyada birçok şaka yapıldı.

Özaslan ile dalga geçen isimlerden birisi de usta oyuncu Nurgül Yeşilçay’dı. Yeşilçay, Özaslan ile şu sözlerle dalga geçti;

"Merhaba, bugün sizlere French tost yapapacağım. French tostun Türkçesi ne ya? Siz ne diyorsunuz pis fakirler buna? Yumurtalı ekmek mi diyorsunuz siz buna?"