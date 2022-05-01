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Nur Sürer Maltepe miting alanında: 40 yıldır sinema emekçisiyim, işçilerle bir arada olmak çok güzel

01 Mayıs 2022 13:30

Sendikalar, emek örgütleri, siyasi partiler ve işçiler 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Maltepe Miting alanında kutluyor. Kutlamalar için alanda olan Oyuncu Nur Sürer, 1 Mayıs'la ilgili düşüncelerini “40 yıldır sinema emekçisiyim, işçilerle ve sendikalarla bir arada olmak çok güzel”  sözleriyle dile getirdi.

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Maltepe’de toplanana kalabalık kortej yürüyüşünü tamamladı. 1 Mayıs programı devam ederken kutlamalara katılanlardan birisi de Oyuncu Nur Sürer oldu. Yurttaş Tv’ye konuşan Sürer, “Burada olmaktan çok mutluyum, gururluyum. Sonuçta ben de bir emekçiyim. 40 yıldan fazladır sinema emekçisiyim. Bir sürü sendikayla, işçilerle bir arada olmak çok güzel” ifadelerini kullandı.

Nur SürerYurttaş TVMaltepe1 Mayıs

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