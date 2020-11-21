Nur Sürer'den Hülya Koçyiğit'e: Sen filmlerde oynarken bakanlar sokakta misket oynuyordu

Sinema oyuncusu Nur Sürer, ünlü oyuncuların hükümetin politikalarını destekleyen açıklamalarına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta Hülya Koçyiğit ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yol TV'de 'Açık Konuşalım' programına konuk olan Sürer, Koçyiğit'in, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Fatma Girik ile birlikte "dört yapraklı gonca" olarak anıldığını ve bu isimlerin partiler üstü olduğunu belirterek "Niye ihale işlerine girmiş bilmiyorum. Sen Hülya Koçyiğit'sin. Sen filmlerde oynarken, bakanlar sokakta misket oynuyordu" ifadelerini kullandı.

"Sevdiğim bir kadındır. Çok merhametli iyi yürekli bir kadındır ama onu seven biri olarak çok üzgünüm. Neden böyle bir seçim yaptı bilmiyorum" diyen Sürer, "Geçen gün demokratik bir ülkede yaşadığımızı söyledi. Sinirleniyorum ama çok da üzülüyorum" dedi.