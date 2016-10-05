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Numan Kurtulmuş'tan "İşgalci Türkler" diyen Irak'a: Kararı anlamakta zorlanıyoruz

05 Ekim 2016 16:04

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Irak Parlamentosu'nun "Türk askerlerinin Irak'tan çıkarılması" yönünde aldığı karara tepki gösterdi. Kurtulmuş "Bu kararı anlamakta zorluk çekiyoruz. Türkiye hem Irak'ın hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlaması bakımından her türlü sorumluluğunu yerine getiriyor" dedi. Irak Parlamentosu'ndan yapılan açıklamada "Aldığımız karar Türk güçlerinin 'işgalci güçler' olarak sayılması için siyasi ve diplomatik yollara başvurması talebini içeriyor" ifadesi yer almıştı.

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