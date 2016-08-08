Numan Kurtulmuş'tan 14 Ağustos açıklaması: Vazgeçmelerini beklemek saflık olur

Hükümet sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a cemaate yakın isimlerin 14 Ağustos mesajları soruldu. Kurtulmuş, "Bunların biz vazgeçtik demesini beklemek saflık olur. Türkiye'de bir darbe tehdidinin kalmadığını söyleyebilirim ama bu örgüt, Türkiye'ye zarar vermek için hareket etmeye devam edecek. Ne yapabilirler, çok yoğun bir şekilde takip ediliyor. Onun için hep söylediğimiz şeyi söylüyoruz; uyanık olacağız. Bu çerçevede, siber saldırı mı yaparlar, başka saldırı mı yaparlar... İlgili birimler çalışıyorlar, inşallah fırsat verilmeyecek" diye konuştu.