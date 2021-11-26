Numan Kurtulmuş'tan "Faiz lobisi nasıl çalışıyor?" sorusuna yanıt: Haksız yere milletin imkanlarını kendi kasalarına devşirirler

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir programda, "Faiz lobisi nasıl çalışıyor?" sorusuna yanıt verdi. Kurtulmuş, 'faiz lobisinin' spekülasyonlardan beslendiğini ifade ederek "Paradan para kazanan bir yöntem kullanıyorlar" dedi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Haber Global'de yayınlanan 'Siyaset Özel' programının konuğu oldu. Programda hükümetin düşük faiz politikasının ve 'faiz lobisiyle mücadele söyleminin' hatırlatıldığı Kurtulmuş'a "Faiz lobisi nasıl çalışıyor?" sorusu yöneltildi.

Faiz lobisinin spekülasyonlarla çalıştığını, faizi ve kuru kullandıklarını söyleyerek "Reel olmayan. Ekonomik bir aktivitenin sonucu olmayan, paradan para kazanan bir yöntem kullanıyorlar. Böylece bu yöntemi kullananlar, faizi, kuru, borsayı kullanır böylece hak etmediği bir şey oluşturarak haksız yere milletin imkanlarını kendi kasalarına devşirirler" dedi.