Numan Kurtulmuş: Evrim teorisi zaten bilimsel olarak eskimiş ve çürümüş bir teoridir

CNN Türk’te Hakan Çelik’in programına katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, “Evrim teorisinin müfredatta olup olmaması konusunda değerlendirmeniz nedir?” sorusuna, “Evrim teorisi zaten bilimsel olarak eskimiş ve çürümüş bir teoridir. İllâ bu teori, mutlaka okutulacak diye bir kural yok. Müfredatın içerisinde bu çalışma yapılır. Tezlerden bir tez olarak belki gündeme gelebilir. Sonuç itibarıyla ‘Evrim teorisine inananlar, evrim teorisini bilenler çağdaş, ilerici insanlardır, buna karşı çıkanlar gerici, çağ dışı insanlardır’ görüşü esas çağ dışı görüştür. Evrim teorisi bu anlamda, eski tarih boyunca da tartışılan görüşlerden birisidir. Dolayısıyla bunun üzerinden bir tartışmayı çok doğru bulmuyorum” yanıtını verdi.