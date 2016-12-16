Nükhet İpekçi “Babamın kanlı gömleğiyle yaşıyorum” demişti

Milliyet Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi, 2010'da babasının katledilişinin 31. yılında, Can Dündar’ın hazırladığı NTV’deki Canlı Gaste programında babasının katledildiği gün üzerinde bulunan kanlı gömleği göstermişti. Kurşun deliklerinin de görüldüğü gömleğe sımsıkı sarılan Nükhet İpekçi, "Birisi de öldürmeyelim artık diyemez mi?" diyerek, yaşadığı acıyı dile getirmişti. Gazeteci - yazar Abdi İpekçi, 1 Şubat 1979'da Mehmet Ali Ağca tarafından düzenlenen suikast ile yaşamını yitirmişti