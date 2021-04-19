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Nükhet Duru, öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın çantasından çıkan şikayet dilekçesini okudu

"Ben öldükten sonra mı bana yardımcı olacaksınız?"

19 Nisan 2021 08:53

Nükhet Duru, hakkında 23 kez şikayet dilekçesi yazdığı erkek tarafından öldüren Ayşe Tuba Arslan’ın çantasından çıkan dilekçesini okudu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasını protesto eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından Zincirlikuyu’nda bir binaya asılan ‘Ölmek İstemiyorum’ dilekçesi indirildi.

Dilekçenin gece vakti indirilmesine yönelik tepkiler devam ederken sanatçı Nükhet Duru da hakkında 23 kez şikayet dilekçesi yazdığı boşandığı erkek tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın çantasından çıkan şikayet dilekçesini okudu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından ‘O Dilekçenin Sahibi Var’ etiketiyle paylaşılan videoya “Hakkında 23 kez şikayet dilekçesi yazdığı boşandığı erkek tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın, öldürüldüğünde çantasından çıkan şikayet dilekçesini Nükhet Duru’dan dinleyin" notu düşüldü. 

"Bir kadın olarak ben öldükten sonra mı bana yardımcı olacaksınız?"

Ayşe Tuba Arslan’ın söz konusu dilekçesi şöyleydi:

“Tedbir kararı olmasına rağmen hiçbir şekilde sonuç alamadım. Yalçın Özalpay tekrar fiziksel şiddet gösterdiği için hayatımdan endişe ediyorum. Yalçın Özalpay’dan korkuyorum. Her gün işe gelip giderken beni takip ediyor. Yalnız sokağa çıkaramıyorum, bu nedenden dolayı işe babam getirip götürüyor. Babamın yanımda olmadığı zamanlarda şahsıma yönelik ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor. Artık namusuma dil uzatıyor. Sokaklarda bağırıyor. Herkes bize bakıyor. Ve bütün arkadaşlarımı rahatsız ediyor. Telefonla arayıp kötü kadın diye anlatıyor. Beni çocuklarımdan uzaklaştırdı, anneniz kötü kadın diye anlattı. Ben evimden çıkmayacaktım uzaklaştırma kararı olduğu halde zorla eve girdi. Ben evi terk etmek zorunda kaldım. Çünkü fiziki şiddet ve tecavüz ediyordu zorla dayanamadım artık ben evimden çıkmak zorunda kaldım. Benim can güvenliğim hiç yok. Kezzap atmak, öldürmek, tehdit ediyor. Dayanacak gücüm kalmadı. Bunun gibi bir çok tehditlerde bulunuyor. Bana artık iftira atıyor. Bankada param varmış adamla yaşıyormuşum. Bana para vermiş, ev almış. Artık çok yoruldum, ne yapacağımı bilmiyorum. 25 yıllık evliliğimde ne kadar altın varsa elimden aldı. Ben 25 yıldır iyiydim evi terk edince kötü oldum. Herkese böyle anlatıyor. Artık bu iftiralara dayanamıyorum. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan rica ediyorum bir kadın olarak ben öldükten sonra mı bana yardımcı olacaksınız. Tek başıma ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum.”

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