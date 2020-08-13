Nükhet Duru’dan sosyal medyada 'İstanbul Sözleşmesi' kampanyası

Sanatçı Nükhet Duru, sosyal medya hesabından İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik girişimlere tepki göstererek bir kampanya başlattı.

"Birlikte daha güçlüyüz"

İstanbul Sözleşmesi hakkındaki kararının belirleneceği MYK toplantısı öncesinde sanatçı Nükhet Duru da sözleşmeye destek verdi. Sosyal medya hesabından kampanya başlatan Duru, “Birlikte daha da güçlüyüz. Bu tweetin altına İstanbul Sözleşmesi’nin bir maddesini yazıyla ya de video ile paylaşmaya davet ediyorum. Her zaman birlikte güçlüyüz” ifadelerini kullandı. Kadınlar Duru’nun paylaşımına ilgi gösterdi.