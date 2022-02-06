Nüfus artışında ilk sırada olan Gümüşhane'de yaşayanlar şaşkın; "Yalan, burada herhangi bir hareket yok"

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerinde bir önceki yıla göre nüfusu binde 57.7 artan Gümüşhane nüfus artış hızında Türkiye birincisi oldu. Geçen yıl nüfusu en fazla düşen bu yıl da nüfusu en fazla artan şehir olan Gümüşhane’de vatandaşlar bu durumun şaşkınlığını yaşıyor.

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Gümüşhane'nin 2021 yılı nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında artarak 150 bin 119 oldu. 2020 yılı nüfusu 141 bin 702 olan Gümüşhane'nin 2021 yılındaki nüfus artışı binde 57.7 olurken, nüfusunun 75 bin 481’i erkek, 74 bin 638’i kadınlardan oluştu. 8 bin 417 kişi artışla yıllık nüfus artış hızında ilk sırayı alan fakat Türkiye’de nüfusu en az 5. şehir olan Gümüşhane’de vatandaşlar bu durumun şaşkınlığını yaşıyor.

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