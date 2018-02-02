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Spor

NTV'den 'Maradona'lı mesaj: Gerçek efsaneler, bir gün evlerine döner...

02 Şubat 2018 19:52

Discovery Communications, Türkiye'de Doğuş Yayın Grubu'ndan NTV Spor'un ulusal yayın frekansını satın aldığını açıkladı. 2015 yılında Discovery ve Doğuş Yayın Grubu arasında imzalanan stratejik ortaklıkla birlikte, Discovery CNBC-e kanalını Doğuş Yayın Grubu'ndan satın alıp TLC kanalını yayın hayatına başlatmıştı. Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen de "Discovery Grubu ile yeni bir anlaşma yaparak ülkemizin televizyon izleyicisine alışılagelmişin dışında bir yayın sunulacaktır. Bu ortak çalışma sonrasında, NTV Spor'un yayın içeriği haber kanalımız olan NTV'de devam edecek, yani NTV Spor evine geri dönüyor" ifadesini kullandı.

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