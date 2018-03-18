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Spor

NTV Spor böyle veda etti

18 Mart 2018 16:04

Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından NTV Spor, bu akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonrasında yaptığı yayının ardından kapandı. Rıdvan Dilmen ile Yüzde Yüz Futbol yayını yapan NTV Spor, yayın akışını durdurdu. Kanalı, NTV Spor'un ekran yüzleri Murat Kosova ve Rıdvan Dilmen kapattı. Saatler 22.30'u gösterdiğinde NTV Spor'un yerine DMAX yayına başladı. Discovery Communications'ın bünyesinde yayına başlayacak olan DMAX, NTV Spor'un frekansıyla 22.30'dan itibaren yayına girdi. İşte NTV Spor'un veda ettiği o anlar...

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