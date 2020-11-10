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NTV'nin Anıtkabir'den yaptığı canlı yayınına izin verilmedi

"Daha önce rastlamadığımız bir durum"

10 Kasım 2020 12:28

NTV'nin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla sabah saatlerinde Anıtkabir'den yaptığı yayına görevliler izin vermedi. 

Canlı bağlantı sırasında araya giren görevli, yayının kesilmesini istedi. 

NTV muhabiri ise tepkisini "Şu an bizi buradan çıkartıyorlar. Özür diliyorum, yani 10 Kasım gününde Anıtkabir'de yapmış olduğumuz yayının yapılmamasını istediler. Bizi buradan çıkartıyorlar" sözleriyle dile getirdi.

Spiker Ahmet Arpat ise durumu, "Daha önce rastlamadığımız bir durum" yorumunu yaptı. 

Görevlilerin canlı yayına neden izin vermediği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 

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