T24 LogoT24 Logo
Haberler

NTV Londra Temsilcisi: İngiltere'de sağlık çalışanları koruyucu ekipmana ulaşamadıklarını ve istifa noktasına geldiklerini söylüyorlar

25 Mart 2020 19:58

Dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgınının İngiltere'deki durumuyla ilgili bilgiler aktaran NTV Londra Temsilcisi Gökhan Bozkurt, sağlık çalışanlarının üzerindeki baskının giderek arttığını belirterek, "Özellikle virüsten korunmak için gerekli ekipmanlara ulaşamadıklarını söylüyorlar" dedi. Bozkurt bu yüzden İngiltere'de sağlık çalışanlarının istifa noktasına geldiklerini belirtti.

 Sağlık çalışanlarının çoğunun kendisine test yapılamadığı için kendisini izole ettiğine dikkat çeken Bozkurt, "Bu nedenle çalışan sayısının eksikliğinden kaynaklı olarak çok zor şartlarda çalıştıklarını ifade ediyorlar" dedi. 

İngiltere'de son durum

Ülkede Koronavirüs kaynaklı ölümler 430'u aştı. Vaka sayısı da 8200'ü geçti. 

 

ETİKETLER

habervideokoronakoronavirüsvirüssalgınhastalıkkovid 19coronaingiltere

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Mayıs 2020

Cadde ve sokakları dans ederek temizliyor: Dans edemediğim temizlik, temizlik değildir

Online gösterimde | Kahramanlarıyla, sorunlarıyla amatör futbolu konu alan ilk belgesel, 'Amatörle Karşı Karşıya'

İBB online film gösterimlerine 'Dondurmam Gaymak' ile devam ediyor

CHP Gençlik Kolları'ndan ÖSYM binası önünde robotlu, alkışlı 'YKS' protestosu

Pinhani, Kavak Yelleri dizisi oyuncularıyla klip çekti: 'Duyduk ki bizi özleyenler varmış...'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

2008'de 'Anayasa'yı bozmam' diyen Putin, bugün 'Rusya zarar görmemeli' diyerek...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Anlık 78 binden fazla izlendi | Bartu Küçükçağlayan, Serdar Ortaç'ı...

Almanya normale dönüyor ama!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Konuğunun Covid-19 olduğunu öğrendiğindeki tepkisi gündem olmuştu; Esra Erol o...

İŞKUR önünde çay satan babanın üniversite mezunu işsiz kızı: Fakiriz...

Sözcü yazarı Saygı Öztürk: Çakıcı ve Peker telefonla görüştü, aralarında...

Erdoğan'ın damadı Bayraktar: Bugün atılan adımlarla uçan otomobilde liderler arasına...

Sosyal medya fenomeni Murat Övünç: Reklam başına 20 bin TL...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

2008'de 'Anayasa'yı bozmam' diyen Putin, bugün 'Rusya zarar görmemeli' diyerek...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Anlık 78 binden fazla izlendi | Bartu Küçükçağlayan, Serdar Ortaç'ı...

Almanya normale dönüyor ama!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24