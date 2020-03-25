NTV Londra Temsilcisi: İngiltere'de sağlık çalışanları koruyucu ekipmana ulaşamadıklarını ve istifa noktasına geldiklerini söylüyorlar

Dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgınının İngiltere'deki durumuyla ilgili bilgiler aktaran NTV Londra Temsilcisi Gökhan Bozkurt, sağlık çalışanlarının üzerindeki baskının giderek arttığını belirterek, "Özellikle virüsten korunmak için gerekli ekipmanlara ulaşamadıklarını söylüyorlar" dedi. Bozkurt bu yüzden İngiltere'de sağlık çalışanlarının istifa noktasına geldiklerini belirtti.

Sağlık çalışanlarının çoğunun kendisine test yapılamadığı için kendisini izole ettiğine dikkat çeken Bozkurt, "Bu nedenle çalışan sayısının eksikliğinden kaynaklı olarak çok zor şartlarda çalıştıklarını ifade ediyorlar" dedi.

İngiltere'de son durum

Ülkede Koronavirüs kaynaklı ölümler 430'u aştı. Vaka sayısı da 8200'ü geçti.