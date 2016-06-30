Norveç'te dünya rekorunu yaktılar!

Hiç makine kullanmadan 50 metrelik bir ahşap kule inşa ettiler... Sonra da büyüleyici bir manzarayla dünya rekoru kırdılar... Norveçliler, ülkenin batısında yer alan Slinningsodden kentindeki Alesund Limanı'nda sıra dışı bir rekora imza attı. Yaz ortası festivalleri ve Hazreti Yahyâ'nın doğumu kutlayan Norveçliler, dünyanın en büyük şenlik ateşini yakarak rekor kırdı. 40 kadar gönüllü, ateşin yakılmasından birkaç gün önce paletleri üst üste dizerek oldukça uzun bir yapı elde etti. Gözü kara görevliler, yapının üzerine tırmanarak yanan fünyeli fıçıyı paletlerin üzerine yerleştirdi. Ateşe verilen 47.4 metre uzunluğundaki yapı saatler içinde küle döndü. Vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği festival her yıl Haziran ayında gerçekleştiriliyor. Norveçliler, 2010 yılında dünyanın en büyük ateşi rekorunu 40.45 metrelik ateşle kırmışlardı.(