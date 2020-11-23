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Norveç'te kuzey ışıkları böyle görüntülendi; "Kesinlikle inanılmaz bir deneyimdi"

Norveç'teki kuzey ışıklarının görüntüsü sosyal medyada ilgi çekti

23 Kasım 2020 13:34

Bir İngiliz vatandaşı Norveç'in en büyük ikinci adası olan Senja adasından görüntülediği kuzey ışıklarını sosyal medyada paylaştı. "Bu muhteşem renklerin evinizin üzerinde dans ettiğini görmek kesinlikle inanılmaz bir deneyimdi. Bundan asla bıkmayacağım" diyen kişinin paylaştığı görüntü sosyal medyada viral oldu.

Kuzey Işıkları nedir?

Kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen kuzey ışıkları yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalardır. Kuzey ışıkları aynı zamanda Aurora Borealis ya da kutup ışıkları olarak da adlandırılır.

Kaynak: DHA

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