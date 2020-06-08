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'Normalleşme süreci' başladı; parkta vakit geçirenler, arkalarında çöp yığını bıraktı

08 Haziran 2020 08:32

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bu hafta sonu uygulanmayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kordon’a akın eden İzmirlilerin arkalarında bıraktıkları çok sayıda çöp tepki topladı.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bu hafta sonu uygulanmayan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen İzmirliler, akşam saatlerinde Alsancak Kordon’a akın etti. Çok sayıda İzmirlinin sahile gelerek oluşturduğu yoğunluk birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılanırken, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahilde vakit geçiren vatandaşların giderken arkalarında bıraktıkları çöpler ise dikkat çekti. 

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