Normalleşme kararlarına isyan eden ünlü isimlere "Homurdanmak yerine derdinizi anlatın" diyen Cüneyt Özdemir özür diledi

Gazeteci Cüneyt Özdemir , normalleşme kararlarından sonra sahne çıkamayacakları için isyan eden ünlü isimlere "Homurdanmak yerine canlı yayına çıkın" dedi ve tepki topladı. Kısa sürede gündem olan Özdemir, paylaşımı silip açtığı canlı yayında 'pot kırdığını' ifade ederek özür diledi. Özdemir yaptığı açıklamada 'pot kırdığını' ifade etti ve "Homurdanmak kelimeme takmış zaten elinde sopayla beni dövmeyi bekleyen arkadaşlar. Onları bir kenara bırakıyorum ama gerçekten alınanlardan da özür dilerim. Demek istediğim 'Bu kadar müzik birliği var, müzisyen var, neden bir araya gelip seslerini yükseltmiyorlar.' Bunu dile getirmeye çalıştım ama dilim sürçmüş özür dilerim. Ama adam diyor ki 'Hükümete laf etmeyeyim, Cüneyt'i döveyim.' Ben mi yasaklıyorum hükümete desene" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı normalleşme kararlarına ilişkin 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Buna göre; sokak kısıtlaması hafta içi 22.00 ile 05.00 arası, hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında uygulanacak. Pazar günleri bakkal, market, kuruyemişçi, manav ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

"Homurdanmak yerine derdinizi anlatın"

1,5 yıldır işsiz olan ünlü isimler ise kendileriyle ilgili bir açılma olmadığını görünce sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bunun üzerine Twitter hesabından paylaşım yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, "Müzisyenler ve sanatçıların yasak isyanını canlı yayında konuşuyoruz. Sanatçı dostlarımız homurdanmak yerine buyurun yayına bağlanın ve derdinizi anlatın" ifadelerini kullandı.

Özdemir'in paylaşımını gören Fırat Tanış, Behzat Uygur ve Atilla Taş gibi isimler tepki gösterdi. Bunun üzerine paylaşımını silen Özdemir, açtığı canlı yayında özür diledi.

Özdemir yaptığı açıklamada 'pot kırdığını' ifade etti ve "Homurdanmak kelimeme takmış zaten elinde sopayla beni dövmeyi bekleyen arkadaşlar. Onları bir kenara bırakıyorum ama gerçekten alınanlardan da özür dilerim. Demek istediğim 'Bu kadar müzik birliği var, müzisyen var, neden bir araya gelip seslerini yükseltmiyorlar.' Bunu dile getirmeye çalıştım ama dilim sürçmüş özür dilerim. Ama adam diyor ki 'Hükümete laf etmeyeyim, Cüneyt'i döveyim.' Ben mi yasaklıyorum hükümete desene" diye konuştu.