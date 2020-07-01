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Norm Ender'in yeni klibinin tanıtımı sosyal medyanın gündeminde

01 Temmuz 2020 09:56

Norm Ender olarak bilinen rap şarkıcısı Ender Eroğlu'nun yayınladığı yeni klibinin tanıtımı sosyal medyanın gündemine girdi. Ender'in klibini paylaşan sosyal medya kullanıcıları, "BabanızGeriGeldi" hastagini kullandı.

Eroğlu, Twitter hesabından "10.07.2020 :)" ifadesiyle paylaştığı görüntülerle klibinin 10 Temmuz'da yayınlanacağı bilgisini de vermiş oldu.

Norm Ender olarak bilinen rap şarkıcısı Ender Eroğlu, daha önce 'Mekanın Sahibi' isimli parçasında, Ezhel ve Ben Fero'ya yaptığı, rap dünyasında 'diss atmak' olarak tabir edilen atışmayla gündeme gelmişti. 

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