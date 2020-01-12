Norik Höyük'te 4500 yıllık biberonlar bulundu

Kazı çalışmalarında bulunan küçük bir testiyi andıran üç objenin 4500 yıllık geçmişe sahip Erken Tunç Çağı'na ait biberon olduğu belirlendi.

Pişmiş topraktan yapılan, tek kulplu, emzik ağızlı 50 ile 150 miligram hacme sahip biberonların o dönemde bebeklerin süt ve sıvı gıdaları alması için yapıldığı değerlendiriliyor.

2019 yılında Norik 2'de tamamlanan kazılarda bulunan objelerle ilgili bilgi veren Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç, kazı için 100 metrekarelik alanda 46 bölümün açıldığını söyledi. Eserlerin müzede sergileneceğini ifade eden Kılınç, " "4600 metrekarelik alanda aşağı inilerek çıkarılan materyaller gerek etüt, gerekse sağlam olan malzemeler kayıt ve numara verilerek müzemize taşındı. Burada 124 envanterlik eser tespit edildi. Bu kazılarda en eski denilen malzemeler en alt katmanından 5 metre daha kazılarak sonraki alanda çıkmaya başladı. Erken Tunç Çağı denilen çağda en ilginç eser ise çocuklara süt vermek için biberonlar bulundu. Buna benzer biberonlar daha önce Çanakkale'de kazılarda çıkmıştır. Bunlar ise pişmiş topraktan ve Milattan Önce 2500 yıllarına aittir."