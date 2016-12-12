Nobel ödül töreninde Patti Smith, Dylan'ın şarkı sözlerini unuttu

İsveç Akademisi'nce verilen Nobel Edebiyat Ödülü'ne bu yıl layık görülen müzisyen- yazar Bob Dylan, cumartesi Stockholm'de düzenlenen ödül törenine gelmedi. "Amerikan müzik geleneğinde yeni şiirsel anlatımlar yarattığı için" bu ödüle layık görülen Dylan'ın bir şarkısını törende şarkıcı Patti Smith seslendirdi. Ancak Smith, Dylan'ın "A Hard Rain's A-Gonna Fall" şarkısının sözlerinin bir bölümünü unuttu. Son derece gergin olduğunu söyleyerek izleyicilerden özür dileyen Smith, alkışların ardından şarkıya kaldığı yerden devam etti