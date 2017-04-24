No Man's Land, Salon'da gösterilecek; işte fragmanı

İngiliz tiyatrosunun usta oyuncuları Ian McKellen ile Patrick Stewart, Harold Pinter imzalı No Man’s Land isimli oyununu Broadway’de büyük ilgi gördükten sonra, Londra’da Wyndham’s Theatre’da sahnelenen oyunu 24 Nisan akşamı Salon'da olacak. Hikâyede yaşlanmakta olan iki yazar, Hirst ile Spooner, bir yaz gecesi Hampstead’de bir barda buluşup ardından da keyifli gecelerine Hirst’ün yakınlardaki malikânesinde devam ederler. Alkolün etkisi kendini gösterdikçe birbirlerine anlattıkları hikâyeler de inanılmaz hale gelir; hareketli sohbetleri bir yerden sonra sivri bir güç savaşına dönüşür, eve iki genç adamın gelişleriyle de işler karışır.