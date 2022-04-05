Nisa bebeğin annesi tarafından boş araziye terk edildiği anlar...

İstanbul Pendik'te annesi tarafından boş bir araziye terk edilen ve beyin ölümü gerçekleşen 3 aylık Nisa bebeğin bırakılma anları kameralara yansıdı.

Pendik’te ‘Nisa Mihriban’ adı verilen 3 aylık bebeğini boş bir araziye terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan anne Ebru S., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bebeğin bu sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi.

Bebeğin ölümüyle ilgili ihmal iddiasıyla inceleme başlatıldı. Bahçelievler Polis Merkezi'nde çocuk bakımevi görevlilerinin 'ihmal' iddiasıyla ifadesi alındı. Bebeğini terk eden Ebru S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye oradan da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. O anlar kamerada

Öte yandan Ebru S.'nin, bebeğini nasıl terk ettiği kamera görüntülerine de takıldı. Görüntülerde bir elinde bavul diğer elinde çanta içinde bebeğini taşıyan Ebru S., Pendik metro istasyonunda kameralara yansıdı. Ebru S. bir süre sonra gözden kayboldu. Bir diğer görüntü de Ebru S.'nin bebeği bırakıp döndüğü anlar kameralara yansıdı. Ebru S. daha sonra bir araca binerek uzaklaşıyor.

TIKLAYIN - Nisa bebeği boş araziye terk eden 'anne' tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

TIKLAYIN - Nisa bebeği boş araziye bırakıp giden annenin ifadesi ortaya çıktı

Kaynak: DHA-AA