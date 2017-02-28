Niran Ünsal "ticari kayıp yaşadım" diyerek başını tekrar açtı

Bir yıl önce tesettüre giren şarkıcı Niran Ünsal türbanını çıkardı. Niran Ünsal türban takmaya başladıktan sonra alkol kullanılan mekanlarda sahne almak istemiş, ancak Ünsal’ın bu tutumu muhafazakar camiada da şaşkınlık yaratmıştı. Star TV ekranlarında yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programına konuk olan Ünsal, "Kapanmak benim hayatımda aldığım önemli karardı ama kapanarak sanatçı olunmuyor. Ticari olarak çok ciddi bir kayıp yaşadık. Çoğu insan mağdur oldu ben yılda 80 konser veriyordum" sözleriyle peruk takmanın da çare olmadığını belirterek tesettürü çıkardığını açıkladı.