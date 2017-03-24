Nilhan Osmanoğlu: Mustafa Kemal Atatürk aileme saygı göstermedi ama...

Çıkışlarıyla sık sık tartışma yaratan Sultan Abdülhamit'in 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu'nu bir lise öğrencisinin "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine şöyle dedi: Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama saygı göstermek zorundadır. Dolayısıyla, Mustafa Kemal Atatürk benim aileme saygı göstermemiş olabilir ama ben ailemden aldığım adaptan ötürü kendisine saygı gösteriyorum" Öte yandan Osmanoğlu "Devletin çıkarlarının başladığı yerde basın özgürlüğü bitmiştir" diye konuştu.