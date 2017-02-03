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Nilhan Osmanoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de 60 bin lira kazanmıştı

03 Şubat 2017 16:25

Atatürk ile ilgili yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturan, II. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu’nun, 'Kim Milyoner İster' yarışmasına katıldığı görüntüler ortaya çıktı. Osmanoğlu'nun yarıştığı programa ait görüntülerin bir bölümü sosyal medyada birçok kez paylaşıldı. Nihan Osmanoğlu, yarışmada 60 bin lira kazanıp çekilmişti. Atatürk paylaşımıyla gündem olan Osmanoğlu, eleştirilere “Sultan Abdülhamid in yaptırdığı hastaneler deniz altıları,tüfek mühimmatlar ve ‘Osmanlı halkı’ olmasaydı yarbay Mustafa K. ne yapabilirdi?” yanıtını vermişti.

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Nilhal OsmanoğluKim Milyoner olmak isterKenan IşıkII Abdülhamid

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