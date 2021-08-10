Nikâhta şahitlik yapan AKP'li Yediyıldız: Sayın cumhurbaşkanımızın sünnetini yerine getirmeden de defteri vermek istemiyorum

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, önceki hafta sonu Ordu'nun Altınordu ilçesinde katıldığı bir nikâh töreninde nikâh şahitliği yaptığı çifte evlilik cüzdanını vermeden önce yaptığı konuşmada, "Sayın cumhurbaşkanımızın sünnetini yerine getirmeden de defteri vermek istemiyorum" diyerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni evlenen çiftlere yaptığı çok sayıda çocuk yapma uyarısını hatırlattı.
Yediyıldız, sözlerinin ardından nikah defterini gelince vermek üzere damada teslim etti.
CHP’li Antmen’den Erbaş’a çağrı
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de görüntüleri Twitter hesabından paylaşıp Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı konuyla ilgili açıklama yapmaya çağırdı.
Paylaşımında Ali Erbaş’ı etiketleyen Antmen şöyle yazdı:
"AKP Ordu Milletvekili Şener Yediyıldız, Recep Tayyip Erdoğan'ı peygamber ilan etti!
Nikâh töreninde "Sayın Cumhurbaşkanımızın sünnetini yerine getirmeden nikâh defterini vermek istemiyorum" diyor.
Her konuda konuşan Diyanet Başkanı bu konuda da konuşacak mısın?"
Sünnet nedir?
Türkiye Diyanet Vakfı’nın İslam Ansiklopedisi’nde “Sünnet” şöyle tanımlanıyor:
Sözlükte “izlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, örf ve gelenek” mânalarındaki sünnet kelimesinin terim anlamı fıkıh, fıkıh usulü, hadis ve kelâm ilimlerinde farklılıklar göstermekle birlikte bunların hepsi Resûl-i Ekrem’le ilişkili olma veya onun yolunu izleme noktasında birleşir. Fıkıh usulü terminolojisinde sünnet öncelikle şer‘î hükümlerin meşruiyet delillerinden ikincisini ifade eder ve “Resûlullah’ın söz, fiil veya tasvipleri” (takrirleri) şeklinde tanımlanır (Teftâzânî, II, 2). Hadis ilminde de farklı anlayışlar mevcuttur, ancak hadis âlimlerinin çoğunluğunca sünnet hadisle eş anlamlı sayılmakta ve yapılan tanım fıkıh usulüyle paralellik göstermektedir.