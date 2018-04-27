Nikâhı iptal edilen çift, canlı yayında evlendi

Nikâh memurunun "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelinin, "Hayır demek ne mümkün" cevabını vermesi nedeniyle nikâhı kıyılmayan çift, Seda Sayan'ın programında evlendi. Geçtiğimiz günlerde, Turgutlu Belediyesi Nikâh Salonu'nda Hatice Koşman ve Turgut Dinçer Güneri çifti nikâh masasına oturdu. Nikâh memuru Ali Akça'nın "Turgut Dinçer Güneri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelin Koşman, "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru Ali Akçay nikahı kıymamıştı. Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikâhı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşanmıştı. Güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur Akça'yı ikna edemeyince nikâh işlemleri iptal edilmişti. Yaşanan olay Türkiye gündeminde de geniş yer aldı. Tören sonrası genç çift, yeniden nikâh tarihi almak için Turgutlu Belediyesi Nikah Memurluğu'na başvuru yapmıştı.