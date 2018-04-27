T24 LogoT24 Logo
Haberler

Nikâhı iptal edilen çift, canlı yayında evlendi

27 Nisan 2018 15:23

Nikâh memurunun "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelinin, "Hayır demek ne mümkün" cevabını vermesi nedeniyle nikâhı kıyılmayan çift, Seda Sayan'ın programında evlendi. Geçtiğimiz günlerde, Turgutlu Belediyesi Nikâh Salonu'nda Hatice Koşman ve Turgut Dinçer Güneri çifti nikâh masasına oturdu. Nikâh memuru Ali Akça'nın "Turgut Dinçer Güneri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelin Koşman, "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru Ali Akçay nikahı kıymamıştı. Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikâhı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşanmıştı. Güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur Akça'yı ikna edemeyince nikâh işlemleri iptal edilmişti. Yaşanan olay Türkiye gündeminde de geniş yer aldı. Tören sonrası genç çift, yeniden nikâh tarihi almak için Turgutlu Belediyesi Nikah Memurluğu'na başvuru yapmıştı.

ETİKETLER

nikahcanlı yayınnikahı itap edilen çifthayır demek ne mümküngelindamat

Diğer Videolar

KKTC'deki Ercan Havalimanı'nda CAS çalışanları 'ölüm orucu'na başladı

Gazeteci Sedat Ergin: Kimse Rus paralı askerleri Wagner'in Libya'ya Putin'in bilgisi dışında gittiğini düşünmüyor

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

110 km hızla giden otobüs şoförünün telefonla ilgilendiği görüntüler tepki çekti

ÖZET | Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında rövanşı aldı

İmamoğlu 'Yeşil Alanlar Çalıştayı'nda konuştu: Yeşil alanları imara açmamak anayasamız olacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24