T24 LogoT24 Logo
Haberler

Nijerya'da yatılı okula silahlı baskın anları böyle kaydedildi: Öğrenci ve öğretmenler kaçırıldı

17 Şubat 2021 14:10

Nijerya'nın Niger eyaletindeki bir yatılı okula baskın yapan üniformalı ve silahlı kişiler 26 öğrenci ve 4 öğretmeni kaçırdı. Olayda öğrencilerden biri de saldırganlar tarafından öldürüldü.

Öğrencilerin, askeri üniforma giyen silahlı kişilerce, Kagara bölgesindeki Devlet Bilim Koleji'nden ormanlık alana kaçırıldığı kaydedildi. Kaçırılan öğrencilerin sayısının 26 olduğu iddia edilirken, okulda bin civarında öğrencinin eğitim gördüğü ifade edildi.

Nijer Eyalet Hükümeti Bakanı İbrahim Matane, sabaha karşı 03.00'te gerçekleşen baskında, askeri üniforma giyen silahlı saldırganların, çocukları kaçırmak için güvenlik görevlilerini öldürdüğünü doğruladı.

Kagara Devlet Bilim Koleji yetkililerinden Abubakar Baba Umar ise yaptığı açıklamada, saldırı sırasında çok sayıda öğrencinin kaçmayı başardığını ve bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı.

Kaçan öğrencilerden Muhammadu Abdullahi silahlı kişilerin askeri üniforma giydiğini ve saldırı sırasında şiddet gördüklerini anlattı. Abdullahi, kaçırılan öğrencilerin bir an önce kurtarılmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Öğrencilerin kurtarılması için hava kuvvetleriyle birlikte operasyon başlatıldığı öğrenildi.

NijeryaNiger eyaletisilahlı baskınyatılı okul

Diğer Videolar

Kılıçdaroğlu, “Geleceğime dair hiçbir ışık göremiyorum, gidecek bir yerim de yok” diyen gencin videosunu paylaştı: Allah’tan korkmayan, kuldan utanmayanlar çaldı

Ücret ödemeden halk otobüsüne bindiler; tartıştıkları şoförü darp ettiler

HDP'li Oluç: Salgının bu döneminde Kod-29'dan insanları işten çıkarmak ahlaksızlıktır; vazgeçin bu hukuksuzluktan

Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu: "Eskiden, 'Hani Coşkun var ya sanatçı Coşkun' derlerdi; şimdi ise 'Yumurtacı Coşkun' diyecekler"

CHP'li Ağbaba: Ayasofya imamını, eski güreşçiden boşalan Vakıfbank yönetim kuruluna atarlarsa şaşırmayın

Meral Danış Beştaş: Şu an milletvekilleri için güvenlik soruşturması olsa, iktidar grubunun yüzde 90'ı milletvekili olamaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: İktidarın 'emekli amiraller bildirisi' üzerinden 'bana darbe yapıyorlar'...

Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Özkök'ten bildiriyi imzalayan emekli amirallere: Artık doğalgaz faturalarınıza bile imzayı...

Emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok: Amirallerin dosyasına bakacak yargı...

Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Bu amiraller Osman Kavala, Selahattin Demirtaş...

Nagehan Alçı: Akşener, bitli yorganı atıp kurtuldu; kendini toplumun yüzde...

Doktor Ali Edizer’den “Gergerlioğlu, Demirtaş” paylaşımı: İslam hükümlerine göre muamele...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: İktidarın 'emekli amiraller bildirisi' üzerinden 'bana darbe yapıyorlar'...

Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24