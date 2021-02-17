Nijerya'da yatılı okula silahlı baskın anları böyle kaydedildi: Öğrenci ve öğretmenler kaçırıldı

17 Şubat 2021 14:10
Nijerya'nın Niger eyaletindeki bir yatılı okula baskın yapan üniformalı ve silahlı kişiler 26 öğrenci ve 4 öğretmeni kaçırdı. Olayda öğrencilerden biri de saldırganlar tarafından öldürüldü.
Öğrencilerin, askeri üniforma giyen silahlı kişilerce, Kagara bölgesindeki Devlet Bilim Koleji'nden ormanlık alana kaçırıldığı kaydedildi. Kaçırılan öğrencilerin sayısının 26 olduğu iddia edilirken, okulda bin civarında öğrencinin eğitim gördüğü ifade edildi.
Nijer Eyalet Hükümeti Bakanı İbrahim Matane, sabaha karşı 03.00'te gerçekleşen baskında, askeri üniforma giyen silahlı saldırganların, çocukları kaçırmak için güvenlik görevlilerini öldürdüğünü doğruladı.
Kagara Devlet Bilim Koleji yetkililerinden Abubakar Baba Umar ise yaptığı açıklamada, saldırı sırasında çok sayıda öğrencinin kaçmayı başardığını ve bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı.
Kaçan öğrencilerden Muhammadu Abdullahi silahlı kişilerin askeri üniforma giydiğini ve saldırı sırasında şiddet gördüklerini anlattı. Abdullahi, kaçırılan öğrencilerin bir an önce kurtarılmasını ümit ettiklerini dile getirdi.
Öğrencilerin kurtarılması için hava kuvvetleriyle birlikte operasyon başlatıldığı öğrenildi.
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