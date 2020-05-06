Nijer'de gökyüzü kızıla büründü

Nijer’in başkenti Niamey’de meydana gelen kum ve toz fırtınası gökyüzü kızıla büründü.

Afrika ülkesi Nijer’in başkenti Niamey’e Sahra Çölü’ndne gelen kum, toz ve rüzgarla birlikte, gökyüzü kızıl rengine büründü. Calima olarak adlandırlan olayda, Sahra Çölü^nden taşınan kum, toz ve rüzgarla birlikte gökyüzü kızıl rengiyle kaplanıyor.

Yetkililer meydana gelen kum fırtınasında herhangi bir aksama yaşanmadığını açıklarken, ülkedeki tüm iç ve dış uçuşların koronavirüs salgını nedeniyle önceden 23 Mayıs’a kadar ertelendiği belirtildi.

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulayan Nijer’de şu ana kadar 763 vaka tespit edilirken, 38 kişi hayatını kaybetti.