Nihat Hatipoğlu'ndan "Uzaylılar Müslüman mıdır?" sorusuna yanıt

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun ATV'de sunduğu sahur programına bağlanan bir genç "Uzaylılar müslüman mıdır?" diye sordu. Soruyu duyunca gülen Hatipoğlu, "Uzayda kimse var mı, bilmiyoruz ki!" karşılığını verdi.

Hatipoğlu, soruya "Ama uzaylı olsaydı, yer ve göktekiler kelimesi var. Bizim dünyamız dışındaki her yer gökteki demektir. Yer dünya, göktekiler de gezegenler, yıldızlar... Eğer orada hayat varsa cinlerden, ruhlardan ve meleklerden başka mutlaka Allah onlara peygamber göndermiştir” şeklinde cevap verdi.