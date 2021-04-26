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Nihat Hatipoğlu'na "Duş alırken müzik dinlemek günah mı?" sorusu...

"Değil..."

26 Nisan 2021 15:06

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programına katılan genç bir izleyici, "Duş alırken müzik dinlemek günah mı?" sorusunu yöneltti. Hatipoğlu bu soruya "Duş alırken müzik dinlemek günah değil. Sizi rahatsız etmeyen şey İslam'ı da rahatsız etmez. Duş alırken mutlaka Kelime-i Şehadet getir, abdestini al" yanıtını verdi.

Her yıl Ramazan programıyla seyirci karşısına çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl Koronavirüs nedeniyle programlarını çevrim içi gerçekleştiriyor. Yayına uzaktan bağlanan seyirciler ise sordukları sorularla gündem olmaya devam ediyor.

"Duş alırken müzik dinlemek günah değil"

Hatipoğlu'na son olarak genç bir izleyici tarafından "Duş alırken müzik dinlemek günah mı?" şeklinde ilginç bir soru yöneltildi. Hatipoğlu bu soruyu "Bütün gençler aynı herhalde... Duş alırken müzik dinlemek günah değil. Sizi rahatsız etmeyen şey İslam'ı da rahatsız etmez. Doğru bir vicdan, doğru bir akıl yanlışa evet demez. Duş alırken mutlaka Kelime-i Şehadet getir, abdestini al" şeklinde yanıtladı.

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