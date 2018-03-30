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Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e: Ben de kaşarlarla evlenmem

30 Mart 2018 13:49

Sunucu Seda Akgül, türkücü Nihat Doğan için "Nihat benim kocam olsa boğarım." demişti. Bunun üzerine Nihat Doğan, "Ben de kaşarlarla evlenmem desem doğru mu olur?" diye karşılık verdi. Seda Akgül, Hakan Ural ile birlikte sunduğu programında Survivor'da yarışan Nihat Doğan için ''Nihat benim kocam olsa boğarım'' şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Nihat Doğan'da canlı yayında Seda Akgül'e ''Kendisini tanımam hakkını helal etsin. Ben çıkıp 'ben de kaşarlarla evlenmem desem doğru mu olur?'' diyerek cevap verdi. Program sunucularının 'Bu olmadı' diyerek müdahale ettiği Nihat Doğan sosyal medyada da büyük tepki topladı. Kaynak: Sözcü

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