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Nihat Doğan'dan Fatih Portakal'a hakaret!

15 Kasım 2016 12:29

Geçen akşam gerçekleşen Altın Kelebek Ödül gecesinde En İyi Erkek Haber Sunucusu ödülünü alan Fatih Portakal, gecede yaptığı konuşma ile de gündemi sarsmıştı. "Bu ödülünü tüm gazeteciler adına almıyorum, işini doğru düzgün yapan gerçek gazeteciler için alıyorum" diyen Portakal'a Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Nihat Doğan'dan hakaret içeren sözler geldi. "Her köpek sahibine sığınır, her sahip de kendi köpeğini korur" diyerek Fatih Portakal'a seslenen Doğan şunları söyledi: "Zaman safları belirleme zamanıdır. Her köpek sahibine sığınır, her sahip de kendi köpeğini korur. Fatih Portakal dahil herkes aklını başına alacak. Buradan Fatih Portakal'a sesleniyorum. Gazetecilik sonuna kadar. Senin medyan da 'HDP'ye oy ver, diktatörden kurtul' dedi. Bu ne demek. Hadi gitsinler Almanya'da Hitler'i övsünler. Buradan söylüyorum Fatih Portakal; Hitler'i öv. "TRUMP SEÇİLMEDİ Mİ FATİH PORTAKAL?" "Senin sahibinin patronların Amerika'da Trump'ı indirmek için halkı sokağa döküyorlar. Niye sokağa döküyorlar? Demokrasi diyorsanız, orada da demokrasi var. İşinize geldi mi demokrasi var. Devlet esastır, sistem esastır. Devlete kimse ihanet edemez."

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Nihat DoğanFatih PortakalTrumpAltın Kelebek

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