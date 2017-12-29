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Magazin

Nihat Doğan 'Söylemezsem Olmaz' programına ağlayarak veda etti

29 Aralık 2017 18:21

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz'ın yorumcularından Nihat Doğan, 'Survivor 2018' yarışmasında mücadele etmek için programa veda etti. Programa veda ederken duygusal anlar yaşayan ünlü türkücü, hüngür hüngür ağladı. Annesinden helallik isteyen Nihat Doğan, 1.5 yıl işsiz ve parasız kaldığı günleri paylaşırken daha da duygulandı. Nihat Doğan'ın yerine magazin dünyasının usta ismi, Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu ile sunucu Ece Erken, 'Söylemezsem Olmaz' ekibine dahil oldu. İki ünlü isim, 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren İlkay Buharalı ve Bircan İpek'le birlikte ekran karşısında olacak.

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