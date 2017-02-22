Nihat Doğan: Evlilik programlarına katılanların yarısı eskort

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının yorumcusu Nihat Doğan, televizyonda yayınlanan evlilik programlarına katıların yarısının eskort olduğunu iddia etti. "Evlilik programlarına katılanların yarısı eskorttur, açık söylüyorum" diyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Periscope'lardan bilmem nerelerden kendilerini deşifre edenler, telefonla kendilerine eskort işini meslek edinenlerdir. Bak beni konuşturmayın. Ben hiç bir zaman bu programları hedef almadım, benim tek bir derdim vardı, 'Bu ahlaksızlıklarınıza dini karıştırmayın dedim'. Milletin dininden o pis ellerinizi çekin."