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Nihat Doğan: Evlilik programlarına katılanların yarısı eskort

22 Şubat 2017 18:04

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının yorumcusu Nihat Doğan, televizyonda yayınlanan evlilik programlarına katıların yarısının eskort olduğunu iddia etti. "Evlilik programlarına katılanların yarısı eskorttur, açık söylüyorum" diyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Periscope'lardan bilmem nerelerden kendilerini deşifre edenler, telefonla kendilerine eskort işini meslek edinenlerdir. Bak beni konuşturmayın. Ben hiç bir zaman bu programları hedef almadım, benim tek bir derdim vardı, 'Bu ahlaksızlıklarınıza dini karıştırmayın dedim'. Milletin dininden o pis ellerinizi çekin."

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Nihat Doğanevlilik programlarıkatılanlaryarısıeskortBeyaz TV

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