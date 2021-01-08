"10 yıldır AKP'ye oy veriyorum" diyen çiftçi Bakan Pakdemirli'yi istifaya çağırdı: "Vallahi battık!"

Patates üreticisi, “Vallahi battık billahi battık. AKP'nin bir numaralı adamıyım ben, 10 senedir burada oy veriyorum, bütün millete rezil oldum” dedi. Çiftçilere CHP Niğde İl Başkanı Ziraat Mühendisi Erhan Adem de destek verdi.

Niğdeli patates üreticilerini ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Niğde İl Başkanı Erhan Adem, üreticinin sorunlarını dinledi.

“Tarım Bakanı bu işi bıraksın arkadaş"

Burada kameralara karşı isyan eden bir üretici, AKP milletvekillerinin çiftçiyi umursamadığını, makamlarından dışarı çıkmadığını ifade ederek “Buradan bedavaya çal malı götür İstanbul’a, 500 lira maliyeti var. Bizim burada maliyetimiz zaten 1 milyon lira, İstanbul’a götürüyorsun, İstanbul’da satışlar bin lira. Bin 100 lira, 900 liraya kadar patates satılıyor. Burada çiftçinin hali perişan. Ben 10 senedir burada battım arkadaş ya. Bir tane patatesimiz para etmedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ya bilgisi yok ya da bilgileri vermiyorlar ona. Onun bilgisi olsa bir el atar buna. İnanın bu kadar vicdansız değildir Cumhurbaşkanı. Tarım Bakanının ya bu işlerde bilgisi yok ya da bu işi bıraksın arkadaş. Battık ya vallahi battık. AK Parti’nin bir numaralı adamıyım ben. 10 senedir burada oy veriyorum, bütün millete rezil oldum. Sayın Cumhurbaşkanı bizim sesimizi duy. Vallahi battık billahi battık” dedi.

“İntiharlar başlayacak bundan sonra"

Ürettikleri patatesi 50 kuruştan satamadıklarını ifade ederek geçim sıkıntılarını anlatan ve çiftçinin intihar etmeye başlayacağını dile getiren başka bir üretici de “Cumhurbaşkanı duysun, adam intihar edecek intihar. İntiharlar başlayacak bundan sonra. Köy yerlerinde kimsenin evinde huzur yok. Bizim maaşımız yok, sigortamız yok, BAĞ-KUR’umuz yok. 10 kişi çalıştık bir ay. Üçer bin liradan 30 bin lira yapar normal bir işte çalışsak. Bir teneke yağı evimize alamıyoruz. Veresiye alıyorduk, bakkal da vermiyor artık. O da biliyor bizim iflas ettiğimizi vermiyor, o da haklı. Şeker alamıyoruz, komşular birbirinden ödünç şeker alıyor çay içmek için” ifadelerini kullandı.

“4 ay önce sizi uyardık"

Çiftçilere destek veren CHP Niğde İl Başkanı Adem, 4 ay önce yaptığı açıklamaya hatırlatarak AKP Niğde milletvekillerine seslendi, “Çiftçi satmakta zorlanıyor, ürettiği ürünün maliyetinin altında bile, depoda bile satış yapamazken, bizim AKP'li milletvekilleri sağ olsunlar gününü gün etmek peşindeler. Suni gündemlerle ortam yaratmaya çalışıyorlar. Çiftçi ölmüş, çiftçi aç, borçlarını ödeyemez halde. Biz, bu malı satamazsa bu arkadaşlar, gübre borcunu, mazot borcunu, ilaç borcunu, bankaya olan kredi borçlarını ödeyemezler dedik. Geldikleri noktada hepsi perişan. Evlerine ekmek götürmeye paraları yok ceplerinde. Tüccar yok ortada. Sıkıntı büyük. Bu kadar olmaz ya. Bizim geleceğimizi duyunca AKP'li milletvekilleri alal acele bir toplantı yapıyor, ‘Bakan Beyle telefonda bir görüşme yaptık’ diyorlar. Bu işler telefonla mı görüşülür? 4 ay önce neredeydiniz arkadaşlar? 4 ay önce biz sizi uyardık. Yapmayın ya, ‘üretim yapmadan kalkınamaz ülke’ diyorum. Bu adamlar yarın üretim yapmayacak, patatesi nereden bulacağız, dışarıdan ithal edeceğiz. Zaten alıştık, AKP hükümetinin en güzel yaptığı iş 18 yılda çiftçiyi batırmak. Bunu gayet iyi başardılar. Çiftçiyle de dalga geçmesinler. Verimli topraklarımız var, gariban çiftçiyi, üreten çiftçiyi rezil ediyorlar. Çiftçiyi kimsenin rezil etmeye hakkı yoktur” şeklinde konuştu.