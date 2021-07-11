Niğdeli çiftçiler CHP'li Ağbaba'ya iktidardan dert yandı: Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Niğdeli esnaf ve çiftçiye ziyarette bulundu. AKP’ye oy verdiği için duyduğu pişmanlığı “Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim” diye açıklayan bir çiftçi, devletin alacağını açıkladığı patatesin ellerinde kaldığını dile getirerek, “70 yaşında hanımımın psikolojisi bozuldu. Avrat hasta şimdi. Avradı ikide bir doktora götürüyorum” dedi. AKP’lilerin patatesinin alındığını, kendi patateslerinin ellerinde kaldığını anlatan başka bir köylü ise “Tayyip Erdoğan götürdü AK Partili olanlarınkini. Burada bir iki tane züppesi var, onları yazdı. Benimki kaldı orada. AK Partiliysen gittin" diye konuştu.

Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP Esnaf Masası, Niğde’nin köylerini gezerek yurttaşların sorunlarını dinledi. Darboğaz köyünde kiraz yetiştiren bir çiftçi, 2 bin ton kiraz ihraç ettiklerini ancak susuzluk nedeniyle kiraz kalitesinin düştüğünü belirterek, “Çevre köylerin hepsine gölet yapıldı, bazılarına iki tane yapıldı. Yalnız Darboğaz’daki göletimiz düzen tutmadı. Biz buradan 3 tane vekil gönderiyoruz Meclis’e, ne yazık ki bir tanesi görev yapıyor” dedi. Darboğaz köyünün öksüz kaldığını savunan kiraz üreticisi, “Çevre köylere boruyla kapalı devre sulama sitemi yapıldı; Darboğaz’ınki yapılmadı” diye konuştu.

Aynı köyde kiraz üretimi yapan bir kadın da kirazları, girdi maliyetlerine karşın ucuza satmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, “Köylülerimiz, işçilerimiz sefil. Pahalılıktan memnun değiliz; başa geçin çare bulun” dedi.

"Tayyip koymadı"

Bir ayakkabıcı ile Ağbaba arasında da şu esprili konuşma geçti:

“Ağbaba: Para çok sende

Ayakkabıcı: Tayyip koymadı

Ağbaba: Tayyip cebinizden mı aldı parayı, ne yaptı? Tayyip’in ne suçu var?

Ayakkabıcı: Abi bitirdi ya. Ülke diye bir şey kalmadı ki ya. Ülkeyi bitirdi adamlar. Esnaf da bitik, çiftçi de bitik.”

Araç lastikleri sattığını anlatan başka bir esnaf de eski fiyatlarla yeni fiyatları karşılaştırarak “Eskiden mal yoktu, para vardı. Şimdi mal var, para yok” diye konuştu.

Ağbaba, çiftçilerin sorunlarını da dinledi. Eskiden AKP’ye oy verdiğini söyleyen bir çiftçi, “Zam yapmasınlar, biz destek filan istemiyoruz. Gübreyi, mazotu sabit tutsunlar. Hac’dan geldim. 60 liraya gübreyi alıyorduk, ‘Yüzde 50 indirdik’ dediler. İyi ya dedim; 50 liraya düştü. Anam gübreyi 160 liraya çıkarmışlar da onun 10 lirasını indirecekmiş. Resmen dalga geçiyorlar ya, resmen kafa buluyorlar. 50 liralık gübreyi 160 liraya çıkarmış, onun 10 lirasını indirecekmiş. Vay anasını ya” diye konuştu. Çiftçi, AKP’ye oy verdiği için duyduğu pişmanlığı “Elim kırılsaydı” diye dile getirdi.

"Faiz üstüne faiz çektik"

Başka bir çiftçi de devlet desteği alamadıklarını kaydederek, “30 bin nüfusun sadece yüzde 5’i destekleme alır. Şuradaki arkadaşlar sor, destekleme alan varsa parmak kaldırsın” dedi. Bir esnaf da pandemi döneminde kendilerine destek değil kredi verildiğine dikkat çekerek, borçlarının faizli ertelendiğini söyledi. Esnaf, faizlerle birlikte kredi taksitlerinin 500 lira arttığını vurgulayarak “200 bin lira alıyoruz, 200 bin liraya yıllık yüzde 9 faiz ödüyoruz. Yüzde 9’u ödediğimiz gibi yüzde 3 de kesintimiz var; onu da ödüyoruz. Bir de şimdi çıkardılar; çektiğimiz krediden 25 bin lira kredi kartına yatıracağız. Ona da amenna diyoruz. Yani esnafın dayanacak gücü kalmadı. Faiz üstüne faiz çektik, borç üstüne borç yaptık” diye konuştu.

"Hayvan yemi diye getirilen patatesleri devlete sattılar"

Çiftçiler, devletin kendi patatesleri yerine AKP’ye üye olanların patateslerini alındığını anlattılar. AKP’ye üye olduğunu ancak kendi patatesinin alınmadığını dile getiren çiftçiye Ağbaba, “Sen bu aralar biraz muhalif olmuşsun, ondan” dedi. Çiftçi, devlet alacağını açıklamasa kendi patateslerini başkalarına satabileceklerini aktararak, “Açıkladılar, millet birbirine girdi, bir kavga... Sen alacaksın 3-5 bin lirayı; haraç alacağım diye. Patates filan gitmedi. 40 gün patates gitti. 800 TIR arabaydı, 20 araba gitti buradan. Kendileri Nevşehir’den ticaretini yaptı” diye konuştu. Başka bir çiftçi de Nevşehir’den getirilip satıldığı iddia edilen patateslere ilişkin “Hayvan yemi diye getirdiler, devlete gönderdiler. İşin gerçeği. Bunu herkes biliyor” dedi.

"AK Partiliysen gittin"

Kula köyündeki yurttaşlar, AKP’li olmadıkları için ayrımcılığa uğradıklarını anlattı. Kulalı bir köylü, eşinin engelli maaşının kesildiğini ve bu sorunun çözülmediğini dile getirdi. Köylü, tarımın, inşaatın ve sanayinin bittiğini söyleyerek, “Mal ayak altında, süt ayak altında, yem 200 lira oldu. Saman 1.100-1.200 lira oldu. Ne olacak bu çiftçinin hali? İlacın yanına varamıyoruz” dedi. Başka bir köylü de CHP’li oldukları için patateslerini devletin almadığını belirterek, “CHP’liysen bittin. Ankara’da buranın namı var. Tayyip Erdoğan’ın kulağına gitti… Kırmızı kalem yemiş köy, Tayyip’ten. Tayyip Erdoğan götürdü AK Partili olanlarınkini. Burada bir iki tane züppesi var, onları yazdı. Benimki kaldı orada. AK Partiliysen gittin, CHP’liysen … yedin” diye konuştu. (ANKA)