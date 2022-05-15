Niğdeli çiftçi: "Bu maliyetler bizi kurtarmaz, biz şu anda toprakla imkânsız aşk yaşıyoruz”

Niğdeli pancar çiftçisi Mustafa Viçin, “Şu anda pancarın çiftçiye; para kazandırması için demiyorum, ekmek yedirebilmesi için, çiftçinin ayakta kalabilmesi için bin 500 lira olacak. Şu anda maliyetler bizi kurtarmaz. Biz şu anda toprakla imkânsız aşk yaşıyoruz” dedi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Niğde’nin Kemerhisar kasabasında yaşayan pancar çiftçisi Mustafa Viçin’i ziyaret etti. Viçin, başta gübre zamları olmak üzere girdi maliyetlerinin artmasından şikâyet ederek şunları söyledi:

"Biz 45, 50 yaşından beri, bu bizim içimize işlemiş. 15 yaşından beri bu haltı işliyoruz. Hani derler ya imkânsız aşk diye bir şey var bizimki imkansız aşk. Yani biz şu anda toprakla imkansız aşk yaşıyoruz. Ben Toros taksiye gücüm yetip alamıyorum kardeşim, şimdi. Borcu nasıl ödüyoruz biliyor musun? Başka yerden ineğimizi, danamızı satıyoruz; tarım krediyi yatırıyoruz oradan tekrar borçlanıyoruz. Çiftçi para kazanıp da al kardeşim borcunu, ‘kapat’ diyecek binde bir kardeşim."