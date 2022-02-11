Niğde Kemerhisar'da elektrik kesintisi: "Vatandaşlar mum ışığında oturuyorlar"

Niğde'nin Kemerhisar beldesine dün gece yarısından beri elektrik verilemiyor. Kemerhisar'da yaşayan vatandaşlar elektriğin gelmesini bekliyor. Kemerhisarlı bir vatandaş elektrik kesintileriyle ilgili "Bazı direklerde tel kopmaları olabilir. Vatandaş sıkıntı içerisinde. Mum ışığında evlerinde oturuyorlar. Önümüzdeki saatlerde inşallah Kemerhisar aydınlığa kavuşur." diye konuştu.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde, etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle elektrik iletim hatları hasar gördü. Bu nedenle ilçeye 9 Şubat gece yarısından beridir elektrik verilemediği öğrenildi.

"Vatandaşlar sıkıntı içerisinde"

"20 saattir elektrikler kesik bazı direklerde tellerde sarkmalar var." diyen Kemerhisarlı vatandaş Zübeyir Turgut, elektrik kesintisiyle ilgili şunları söyledi:

"Bazı direklerde tel kopmaları olabilir. Vatandaş sıkıntı içerisinde. Mum ışığında evlerinde oturuyorlar. Bazı vatandaşlar sobaları ile ısınırken kaloriferli evlerde oturan vatandaşlar sıkıntı içerisinde. İlgililerden Kemerhisar'ın aydınlığa kavuşması için ilgilenmelerini bekliyorum. Önümüzdeki saatlerde, ama yarın ama bu gece inşallah Kemerhisar aydınlığa kavuşur."

"Tel hasarlarını giderilmesini elektriğin verilmesini istiyoruz"

Beldeye yaklaşık 24 saattir elektrik verilemezken, kendisi de Kemerhisar'da yaşayan CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem yaptığı açıklamada, "Yetkililerden bir an önce tel arızalarını giderip elektriği vermelerini istiyoruz. Isparta’ya dönmeyelim. Birçok köyde de eminim bu şekildedir. Yetkilerden bir an önce tel hasarlarını giderilmesini elektriğin verilmesini istiyoruz" çağrısı yapmıştı.