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Niğde'de bir bakkala gelen yerli 'Robin Hood'lar 34 kişinin borcunu sildirdiler

17 Nisan 2020 15:49

Niğde'de bulunan bir bakkala gelen hayırseverler, bakkala borcu olan  34 kişinin borcunu sildirdi.

Merkez Selçuk Mahallesinde bakkal işleten Zeki Şener, yeni tip Koronavirüs tüm dünyada oldupu gibi Türkiye'de de yayılmaya başlayınca hayırsever vatandaşların dükkanına gelip veresiye borcu olan vatandaşların borcunu sildirdiğini söyledi.

7 bin TL'ye yakın borç silindiğini anlatan Şener, " İlk gelen hayırsever 4 kişinin veresiye borcunu kapattı. Diğer hayırsever 7 kişinin borcunu kapattı. Dün başka bir hayırsever arkadaşımız geldi 19 kişinin borcunu kapattı. Bugün de bir hayırsever ablamız geldi 4 kişinin borcunu kapattı. Biz bu iyilik yarışında birbirimize yardımcı olalım. Bu iyilik hastalığından herkes yararlansın" dedi. 

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