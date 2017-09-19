Neymar ile Cavani arasında 'duran top' gerginliği

Paris Saint-Germain'in dün Lyon'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede sırasında Neymar ile Cavani arasında yaşanan anlaşmazlık kameralara yansıdı. PSG-Lyon karşılaşmasının başında frikik kazandıktan sonra Edinson Cavani topu eline aldı. Ardından topu alan Dani Alves, Cavani'nin ısrarlarına rağmen topu kendisine geri vermedi. Alves, topu Barcelona'dan eski takım arkadaşı ve hemşehrisi Neymar'a vererek vuruşu onun yapmasını sağladı. Alves'in bu hareketi 'Neymar'a sadakati' olarak yorumlandı. Kameralara yansıyan görüntülerde Cavani'nin ise bu duruma ‘bozulduğu' görüldü.