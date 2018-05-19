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New York'ta İsrail protestosu

19 Mayıs 2018 17:58

İsrail'in Filistin topraklarını işgali, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu sırada çıkan olaylarda İsrail'in 60'tan fazla Filistinlinin öldürmesi New York Times Meydanı'nda protesto edildi. Protestoculara, Filistin bayrağı taşıyan Ortodoks Museviler de destek verdi. Ellerinde Filistin bayrakları, İsrail karşıtı sloganlar yazılı dövizler ile Times Meydanı'nda toplanan kalabalık, 'Kudüs Filistin'in başkentidir', 'Filistin'i Siyonist işgalinden kurtarın', 'Özgür Filistin' sloganları attı. Protestocular ile karşı kaldırımında ellerinde bayraklarla İsrail'e destek veren küçük bir grup arasında sözlü sataşmalar yaşandı. Protestocular daha sonra Times Meydanı'ndan, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği'nin bulunduğu 2. cadde ve 42. sokağa yürüdü.

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